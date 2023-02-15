UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Злякалися санкцій? У МЗС РФ побачили у діях Японії "русофобію"

Фото: у МЗС РФ побачили у діях Японії русофобію (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Японія, яка разом із союзниками ввела санкції проти Росії у зв'язку із вторгненням в Україну, щороку 7 лютого відзначає День північних територій, щоб нагадати про свої претензії на окуповані РФ Курильські острови.

Радянські війська захопили острови біля північного узбережжя Японії наприкінці Другої світової війни. Невирішений конфлікт з приводу того, хто має суверенітет над ланцюгом, відомим у Росії як Курильські острови, а в Японії як Північні території, перешкодив обом сторонам підписати офіційний мирний договір.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 7 лютого у Японії цього року було відзначено особливою інтенсивністю русофобії. Крім того, за її словами, Токіо посилив тиск на Росію "безпідставно", маючи на увазі запроваджені пакети економічних обмежень за війну в Україні.

Раніше ми писали, що Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна.

Також повідомлялося, що в японській розвідці припустили, що Китайміг розпочати постачання військової допомоги Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курильские островаЯпоніяРосійська Федерація