Злякалися санкцій? У МЗС РФ побачили у діях Японії "русофобію"

Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Японія, яка разом із союзниками ввела санкції проти Росії у зв'язку із вторгненням в Україну, щороку 7 лютого відзначає День північних територій, щоб нагадати про свої претензії на окуповані РФ Курильські острови.

Радянські війська захопили острови біля північного узбережжя Японії наприкінці Другої світової війни. Невирішений конфлікт з приводу того, хто має суверенітет над ланцюгом, відомим у Росії як Курильські острови, а в Японії як Північні території, перешкодив обом сторонам підписати офіційний мирний договір.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 7 лютого у Японії цього року було відзначено особливою інтенсивністю русофобії. Крім того, за її словами, Токіо посилив тиск на Росію "безпідставно", маючи на увазі запроваджені пакети економічних обмежень за війну в Україні.