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Испугались санкций? В МИД РФ увидели в действиях Японии "русофобию"

Фото: в МИД РФ увидели в действиях Японии русофобию (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Россия обвинила Японию в русофобии в связи с реакцией Токио на российское полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Япония, которая вместе с союзниками ввела санкции против России в связи с вторжением в Украину, ежегодно 7 февраля отмечает День северных территорий, чтобы напомнить о своих претензиях на оккупированные РФ Курильские острова.

Советские войска захватили острова у северного побережья Японии в конце Второй мировой войны. Нерешенный конфликт по поводу того, кто обладает суверенитетом над цепью, известной в России как Курильские острова, а в Японии как Северные территории, помешал обеим сторонам подписать официальный мирный договор.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что 7 февраля в Японии в этом году было отмечено особой интенсивностью русофобии. Кроме того, по ее словам, Токио усилил давление на Россию "безосновательно", имея в виду введенные пакеты экономических ограничений за войну в Украине.

Ранее мы писали, что Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России, такая угроза абсолютно неприемлема.

Также сообщалось, что в японской разведке предположили, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи России.

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Курильские островаЯпонияРоссийская Федерация