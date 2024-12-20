Злякалися "повітряної небезпеки". У Ростові ввели режим підвищеної готовності

Удар по Ростовській області

Нагадаємо, лише кілька днів тому керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що в Ростовській області було атаковано "Комбінат Кам'янський".

Такий комбінат виготовляє твердопаливні компоненти для ракетних двигунів.

Після цього Міністерство оборони РФ повідомило, що бійці ЗСУ нібито атакували комбінат за допомогою ракет ATACMS і Storm Shadow.

У відомстві країни-агресора нафантазували, що було збито всі ракети ATACMS і три з чотирьох ракет Storm Shadow.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.