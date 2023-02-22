Злякалися поширення правди. В Китаї заборонили користуватися ChatGPT

Китай забороняє використовувати надзвичайно популярного чат-бота на основі штучного інтелекту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
Загалом чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все - від рецептів коктейлів до шкільних творів.
Нагадаємо, днями чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні.
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