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Испугались распространения правды. В Китае запретили пользоваться ChatGPT

Фото: Китай запретил пользоваться ChatGPT (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай запрещает использовать чрезвычайно популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

В общей сложности чат-бот ChatGPT был запущен для публичного пользования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных произведений.

Напомним, на днях чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работу в Украине.

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