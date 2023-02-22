Испугались распространения правды. В Китае запретили пользоваться ChatGPT

Китай запрещает использовать чрезвычайно популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
В общей сложности чат-бот ChatGPT был запущен для публичного пользования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных произведений.
Напомним, на днях чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работу в Украине.
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