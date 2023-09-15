Злякались інформаційних каналів? В Росії можуть заблокувати WhatsApp

Депутати верхньої та нижньої палат російського парламенту різко відреагували на оновлення, яке випустила компанія Meta для свого застосунку WhatsApp. А саме, про функцію, яка додає можливість створювати інформаційні канали за аналогом Telegram.

"Якщо What's App справді запустить інформаційні російськомовні канали, буде правильним - переглянути ставлення до цього месенджера, аж до його блокування", - заявив Хінштейн.

Голова комітету Ради Федерації Росії з питань оборони та безпеки Віктор Бондарєв також заявив, що поява каналів призведе до того, що WhatsApp нібито перетвориться на засіб інформаційної війни та "джерело виникнення фейків" про російське вторгнення в Україну.

Нова функція What's App і ставлення РФ до компанії Meta

Месенджер WhatsApp отримав додаткові фунції в більш ніж у 150 країнах. Користувачі можуть створююти свої канали, на які можна підписуватися прямо в додатку, за аналогом Telegram.

Варто зазначити, що компанія Meta, яка власником WhatsApp із весни 2022 року вважається "екстремістською" організацією на території Російської Федерації. З того часу соціальні мережі Facebook і Instagram в Росії заборонені. На месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.