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Злоупотребление на полтора миллиарда гривен: стало известно, почему ГБР пришло в Минэнерго

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Киев, Четверг 03 июня 2021 17:25
Злоупотребление на полтора миллиарда гривен: стало известно, почему ГБР пришло в Минэнерго Фото: ГБР пришло со следственными действиями в Минэнерго (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребление на 1,5 млрд гривен, совершенное бывшими должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности. Сегодня следователи ГБР пришли в здание Минэнерго, а также проводят массовые обыски по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители разоблачили масштабную схему безвозмездной передачи Минэнергоуглем газораспределительных систем в пользование частным операторам, хотя, согласно постановлению Кабмина, операторы должны были бы ежегодно платить в госбюджет оплату за эксплуатацию госимущества.

"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен",- заявили в ГБР.

Сейчас следователи ГБР проводят одновременно 47 обысков на территории страны, а также в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторов газораспределительных систем, а также у бывших должностных лиц министерства.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления служебные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - добавили в ГБР.

Фото: ГБР проводит обыски (dbr.gov.ua)

Напомним, вчера ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА. Его подозревают в мошенничестве в крупных размерах.

А в конце мая следователи ГБР приходили с обысками в Дом профсоюзов в Киеве.

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