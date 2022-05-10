Злоумышленники подделали сайт сервисного центра МВД: собирали данные водительских удостоверений
Работники киберполиции обнаружили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Отмечается, что поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных серии и номера удостоверений.
"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - говорится в сообщении.
В частности, наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Также сообщается, что из незаконного оборота была изъята база данных по около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов пока заблокирована.
Чтобы не стать жертвой фишинга, нужно:
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;
- внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
Ранее мы сообщали, что киберполиция разоблачила мошенницу, обманувшую более 30 беженцев.
Также мы писали, что киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!