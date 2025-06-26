Долар подешевшав, євро оновив історичний максимум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,05 гривень.

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5852 гривень за 1 долар (-0,0768 грн).

Курс долар-євро

Долар впав до трирічного мінімуму до світових валют. Курс долар знизився більш ніж на 10%. Якщо так триватиме найближчими днями, це буде його найбільше падіння за першу половину року з початку 1970-х років.

Євро підскочив на 0,6% до 1,173 долара, найсильнішого значення з 2021 року.

НБУ встановлює курс євро на основі міжнародних котирувань євро до долара, тому в Україні також зростає курс.

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