Долар подешевшав, євро оновив історичний максимум
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5852 гривень за 1 долар (-0,0768 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,638 гривень за 1 євро (+0,3142 грн). Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 48,5084.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,05 гривень.
Курс долар-євро
Долар впав до трирічного мінімуму до світових валют. Курс долар знизився більш ніж на 10%. Якщо так триватиме найближчими днями, це буде його найбільше падіння за першу половину року з початку 1970-х років.
Євро підскочив на 0,6% до 1,173 долара, найсильнішого значення з 2021 року.
НБУ встановлює курс євро на основі міжнародних котирувань євро до долара, тому в Україні також зростає курс.
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