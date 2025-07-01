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Злотий знову оновив рекорд до гривні

Фото: курс злотого зріс на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6436 гривень за 1 злотий (+0,0958 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 11,5478.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,45 гривень і продають по 11,75 гривень. Курс зріс на 15 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вчетверте поспіль оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8191 гривень за 1 долар (+0,0403 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,4093 гривень за 1 євро (+0,4237 грн). Попередній максимум було зафіксовано 1 липня - 48,9856.

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