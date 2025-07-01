Злотий знову оновив рекорд до гривні

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6436 гривень за 1 злотий (+0,0958 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 11,5478.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,45 гривень і продають по 11,75 гривень. Курс зріс на 15 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.