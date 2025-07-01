Злотый снова обновил рекорд к гривне

Официальный курс на 2 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,6436 гривен за 1 злотый (+0,0958 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 11,5478.



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,45 гривен и продают по 11,75 гривен. Курс вырос на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.