Злотий упав до гривні після максимуму

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8843 гривень за 1 злотий (-0,0889 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).