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Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

Україна, Вівторок 15 квітня 2025 15:35
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Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси Фото: курс долара впав на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).
Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).
Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,17-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,40 гривень.

Курс євро

Традиційно більшість українців обирають долар як іноземну валюту для своїх заощаджень. У світлі значного зростання євро і зниження курсу долара експерти не радять робити різких кроків.

"Я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, тому що на тлі волатильних новин, курс ще багато разів рухатиметься в ту чи іншу сторону", - сказав у коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.

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