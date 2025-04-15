Злотый упал к гривне после максимума

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,8843 гривен за 1 злотый (-0,0889 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1753 гривен за 1 доллар (-0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 46,6104 гривен за 1 евро (-0,4167 грн).