Злотый упал к гривне после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,8843 гривен за 1 злотый (-0,0889 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1753 гривен за 1 доллар (-0,1400 грн).
Официальный курс евро составит 46,6104 гривен за 1 евро (-0,4167 грн).