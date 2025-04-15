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Злотий упав до гривні після максимуму

Україна, Вівторок 15 квітня 2025 16:00
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Злотий упав до гривні після максимуму Фото: курс злотого впав на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8843 гривень за 1 злотий (-0,0889 грн).
Злотий упав до гривні після максимуму

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).

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