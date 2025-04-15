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Злотый упал к гривне после максимума

Украина, Вторник 15 апреля 2025 16:00
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Злотый упал к гривне после максимума Фото: курс злотого упал на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,8843 гривен за 1 злотый (-0,0889 грн).
Злотый упал к гривне после максимума

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1753 гривен за 1 доллар (-0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 46,6104 гривен за 1 евро (-0,4167 грн).

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