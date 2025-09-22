ua en ru
Злотий різко подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 15:59
Злотий різко подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,442 гривень за 1 злотий (+0,0830 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).

