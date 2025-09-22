ua en ru
Долар дорожчає четвертий день поспіль

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 15:35
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар зріс до 41,55 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Але зростає загроза через імпорт та обстріли енергетики.

"Це означає, що рішення НБУ мають і надалі враховувати потребу в економії міжнародних резервів для збереження їх на достатньому рівні для утримання макрофінансової стійкості", - наголосили члени комітету з монетарної політики НБУ.

