Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5707 гривень за 1 долар (+0,0613 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,295 гривень за 1 євро (+0,3001 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.