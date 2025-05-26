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Долар дорожчає третій день поспіль

Україна, Понеділок 26 травня 2025 15:42
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Долар дорожчає третій день поспіль Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5707 гривень за 1 долар (+0,0613 грн).
Долар дорожчає третій день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,295 гривень за 1 євро (+0,3001 грн).
Долар дорожчає третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

Ситуація на ринку

Як зазначила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, очікується відносна стабільність курсу долара до гривні протягом останнього тижня травня.

За її словами, це відбудеться за умови відсутності непередбачуваних зовнішніх або внутрішніх шоків.

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