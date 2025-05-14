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Злотий різко подорожчав до гривні

Україна, Середа 14 травня 2025 15:49
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Злотий різко подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 14 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після тривалого зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9815 гривень за 1 злотий (+0,1354 грн).
Злотий різко подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти зріс на 50 копійок.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5376 гривень за 1 долар (+0,0372 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,5886 гривень за 1 євро (+0,4962 грн).

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