Злотий різко подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після тривалого зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9815 гривень за 1 злотий (+0,1354 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.