Злотый резко подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после длительного снижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9815 гривен за 1 злотый (+0,1354 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты вырос на 50 копеек.
Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5376 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн).
Официальный курс евро составит 46,5886 гривен за 1 евро (+0,4962 грн).
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