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Злотый резко подорожал к гривне

Украина, Среда 14 мая 2025 15:49
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Злотый резко подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 14 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после длительного снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9815 гривен за 1 злотый (+0,1354 грн).
Злотый резко подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты вырос на 50 копеек.

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5376 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн).

Официальный курс евро составит 46,5886 гривен за 1 евро (+0,4962 грн).

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