НБУ підняв курс долара, євро знову різко подорожчав

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти зріс на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5376 гривень за 1 долар (+0,0372 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 46,5886 гривень за 1 євро (+0,4962 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.