НБУ підняв курс долара, євро знову різко подорожчав
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти зріс на 50 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5376 гривень за 1 долар (+0,0372 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 46,5886 гривень за 1 євро (+0,4962 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
Очікування українців
За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, споживчі настрої українців у квітні 2025 року значно погіршилися. Зокрема, впав індекс економічних очікувань.
Однак це не стосується курсу долара. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 20,1 п. і становить 128,2 п.
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