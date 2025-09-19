ua en ru
Злотий різко подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 15:59
Злотий різко подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль Фото: курс злотого впав на 11 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,359 гривень за 1 злотий (-0,1028 грн).
Злотий різко подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2502 гривень за 1 долар (+0,0014 грн).

Офіційний курс євро складе 48,4215 гривень за 1 євро (-0,3635 грн).

