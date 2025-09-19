Злотий різко подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,359 гривень за 1 злотий (-0,1028 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.
Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2502 гривень за 1 долар (+0,0014 грн).
Офіційний курс євро складе 48,4215 гривень за 1 євро (-0,3635 грн).