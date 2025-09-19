НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2502 гривень за 1 долар (+0,0014 грн).

Курс у бюджеті

Кабмін сьогодні представив у Раді проєкт держбюджету на 2026 рік. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, бюджет сформовано на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року.

За його словами, курс гривні до долара закладено на рівні 45,7 грн/долар (у 2025 році - 42,4 грн/долар).