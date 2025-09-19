ua en ru
Злотый резко подешевел к гривне после роста четыре дня подряд

Украина, Пятница 19 сентября 2025 15:59
UA EN RU
Злотый резко подешевел к гривне после роста четыре дня подряд Фото: курс злотого упал на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,359 гривен за 1 злотый (-0,1028 грн).
bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2502 гривен за 1 доллар (+0,0014 грн).

Официальный курс евро составит 48,4215 гривен за 1 евро (-0,3635 грн).

Национальный банк Украины Польша
