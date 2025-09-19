Злотый резко подешевел к гривне после роста четыре дня подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,359 гривен за 1 злотый (-0,1028 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.