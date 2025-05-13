Злотий продовжує дешевшати до гривні

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8461 гривень за 1 злотий (-0,0387 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 11,00 гривень. Курс знизився на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.