Злотий продовжує дешевшати до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8461 гривень за 1 злотий (-0,0387 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 11,00 гривень. Курс знизився на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти також знизився.
Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).
Офіційний курс євро складе 46,0924 гривень за 1 євро (-0,0654 грн).
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