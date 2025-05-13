Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти також знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо курсу долара.

Це сталося у зв'язку зі збільшенням міжнародної допомоги Україні у 2025 році до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів)

Експерти знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар (попередній прогноз - 45 грн/долар).

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