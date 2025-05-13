Злотый продолжает дешеветь к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8461 гривен за 1 злотый (-0,0387 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 11,00 гривен. Курс снизился на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты также снизился.
Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).
Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.