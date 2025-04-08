ua en ru
Вт, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців

Україна, Вівторок 08 квітня 2025 15:35
UA EN RU
Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після мінімуму з початку вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,174 гривень за 1 долар (+0,0933 грн).
Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0258 гривень за 1 євро (-0,0274 грн).
Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,17-41,10 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,20 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, незважаючи на інформаційний галас і військові ризики, валютний ринок України залишається врівноваженим.

Також Лісовий не виключає, що напередодні Великодня в банках і обмінних пунктах може зрости пропозиція, оскільки частина громадян продає валюту, щоб зробити необхідні святкові закупівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Зеленський розкрив деталі про китайців, яких ЗСУ захопили у полон у Донецькій області
Зеленський розкрив деталі про китайців, яких ЗСУ захопили у полон у Донецькій області
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки