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Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси на 5 травня

Україна, П'ятниця 02 травня 2025 15:33
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Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси на 5 травня Фото: курс долара зріс на 11 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7091 гривень за 1 долар (+0,1146 грн).
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси на 5 травня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3127 гривень за 1 євро (+0,2319 грн).
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси на 5 травня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,66-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси на 5 травня

udinform.com

Прогноз курсу

Нагадаємо, за квітень курс долара зріс лише на 9 копійок до 41,56 гривень.

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що значне послаблення гривні є малоймовірним, незважаючи на великі дисбаланси зовнішніх рахунків (до врахування іноземної допомоги).

На 2025 рік заплановано близько 57,2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. З них 10,1 млрд доларів не може бути витрачено урядом у цьому році і має залишитися для фінансування бюджетних видатків у наступних періодах).

"Збільшення міжнародної допомоги від партнерів означає, що резерви НБУ наприкінці 2025 року можуть сягнути 56 млрд, що посилить упевненість Національного банку в можливості та доцільності підтримувати курс гривні на близькому до поточного рівня", - вважають аналітики.

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