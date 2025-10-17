Злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,479 гривень за 1 злотий (+0,0666 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.
Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).