Злотий подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 15:59
Злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,479 гривень за 1 злотий (+0,0666 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).

Національний банк України Польща
