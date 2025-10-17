ua en ru
Злотый подорожал к гривне

Украина, Пятница 17 октября 2025 15:59
Злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,479 гривен за 1 злотый (+0,0666 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 20 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7308 гривен за 1 доллар (+0,0950 грн).

Официальный курс евро составит 48,7624 гривен за 1 евро (+0,2400 грн).

Национальный банк Украины Польша
