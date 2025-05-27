НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,3104 гривень за 1 євро (+0,0154 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.
Ситуація на ринку
Аналітики не очікують істотних змін курсу долара до кінця травня. Такої думки дотримуються в Глобус Банку, Юнекс Банку, а також в інвесткомпанії ICU.
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