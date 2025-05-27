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НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль

Україна, Вівторок 27 травня 2025 15:58
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НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн).
НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3104 гривень за 1 євро (+0,0154 грн).
НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.

Ситуація на ринку

Аналітики не очікують істотних змін курсу долара до кінця травня. Такої думки дотримуються в Глобус Банку, Юнекс Банку, а також в інвесткомпанії ICU.

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