Злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після двох днів зниження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9783 гривень за 1 злотий (+0,0531 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.
Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,576 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,8562 гривень за 1 євро (+0,4072 грн).
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