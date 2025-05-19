Злотый подорожал к гривне

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9783 гривен за 1 злотый (+0,0531 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.