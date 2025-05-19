ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси валют

Україна, Понеділок 19 травня 2025 15:41
UA EN RU
Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси валют Фото: курс долара зріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,576 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).
Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси валют

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,8562 гривень за 1 євро (+0,4072 грн).
Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси валют

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,50-41,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

Валютні заощадження українців

За даними НБУ, більше третини депозитів українців у банках зберігаються в доларах і в євро попри низькі ставки.

На 1 квітня більшість вкладів була в національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 500 млрд гривень. Сума зросла на 7,3 млрд гривень.

За даними НБУ, у квітні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,6% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Трамп сьогодні подзвонить Путіну: чи буде розмова із Зеленським
Трамп сьогодні подзвонить Путіну: чи буде розмова із Зеленським
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну