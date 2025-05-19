Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,50-41,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,576 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

Валютні заощадження українців

За даними НБУ, більше третини депозитів українців у банках зберігаються в доларах і в євро попри низькі ставки.

На 1 квітня більшість вкладів була в національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 500 млрд гривень. Сума зросла на 7,3 млрд гривень.

За даними НБУ, у квітні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,6% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних.

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