Злотий подорожчав до гривні

Офіційний курс на 25 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7885 гривень за 1 злотий (+0,0744 грн).

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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 25 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6446 гривень за 1 долар (+0,1169 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,0886 гривень за 1 євро (+0,1079 грн).