Злотый подорожал к гривне

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7885 гривен за 1 злотый (+0,0744 грн).

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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6446 гривен за 1 доллар (+0,1169 грн).

Официальный курс евро составит 45,0886 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).