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Долар перейшов до зростання

Україна, Понеділок 24 березня 2025 15:30
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Долар перейшов до зростання Фото: курс долара зріс на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6446 гривень за 1 долар (+0,1169 грн).
Долар перейшов до зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0886 гривень за 1 євро (+0,1079 грн).
Долар перейшов до зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар перейшов до зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня коливання офіційного курсу долара залишатимуться незначними.

За його прогнозом, коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар і 44,5-45,5 грн/євро (на міжбанку) і 41,4-42 грн/долар і 44,5-45,5 грн/євро (на готівковому ринку).

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