Злотий подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання чотири дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4618 гривень за 1 злотий (-0,0043 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).