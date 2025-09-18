UA

Злотий подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

Курс злотого НБУ на 19 вересня впав до 11,46 гривень
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4618 гривень за 1 злотий (-0,0043 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).

