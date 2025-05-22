Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 23 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4999 гривень за 1 долар (+0,0639 грн).

Ситуація на ринку

НБУ тримає курс долара стабільним біля рівня 41,50 гривень уже протягом двох тижнів. З початку місяця курс також майже не змінився. Ба більше, курс коливається у вузькому діапазоні 41,10-41,80 з початку лютого.

Аналітики очікують, що НБУ збереже курс на поточному рівні ще протягом кількох місяців, перш ніж відновити девальвацію.

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