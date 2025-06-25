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Злотий подешевшав до гривні після рекорду

Україна, Середа 25 червня 2025 15:49
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Злотий подешевшав до гривні після рекорду Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3753 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).
Злотий подешевшав до гривні після рекорду

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро також упав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3238 гривень за 1 євро (-0,1846 грн).

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