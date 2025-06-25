Курс долара знизився, євро також подешевшав після максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро також упав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро упла на 10 копійок до 48,75 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,65-41,68 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн).

Попит на валюту

Дані НБУ показали зростання попиту на валюту в травні. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що 52% більше, ніж у квітні (300 млн доларів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.