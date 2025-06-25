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Злотый подешевел к гривне после рекорда

Украина, Среда 25 июня 2025 15:49
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Злотый подешевел к гривне после рекорда Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3753 гривен за 1 злотый (-0,0197 грн).
Злотый подешевел к гривне после рекорда

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро также упал после исторического максимума.

Официальный курс на 26 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,662 гривен за 1 доллар (-0,1304 грн).

Официальный курс евро составит 48,3238 гривен за 1 евро (-0,1846 грн).

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