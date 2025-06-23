Злотий подешевшав до гривні після максимуму

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2307 гривень за 1 злотий (-0,0720 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.