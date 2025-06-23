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Злотый подешевел к гривне после максимума

Фото: курс злотого упал на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2307 гривен за 1 злотый (-0,0720 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).

Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.

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