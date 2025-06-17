Долар подешевшав, євро коштує дорожче 48 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,40 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 18 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5255 гривень за 1 долар (-0,0051 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначили в НБУ, якщо раніше ситуативно зростав попит населення на валюту, то тиск цього чинника останнім часом послабився.

Зокрема, чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.

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