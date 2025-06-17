Долар подешевшав, євро коштує дорожче 48 гривень
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро залишився вище рівня 48 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 18 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5255 гривень за 1 долар (-0,0051 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,0159 гривень за 1 євро (-0,0516 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,40 гривень.
Ситуація на ринку
Як зазначили в НБУ, якщо раніше ситуативно зростав попит населення на валюту, то тиск цього чинника останнім часом послабився.
Зокрема, чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.