НБУ знову знизив курс долара, євро також подешевшав

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,75 гривень.

На міжбанку сьогодні курс знизився на 1 копійку до 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 16 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4709 гривень за 1 долар (-0,0667 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення та бізнес упевнені в зростанні курсу долара протягом найближчого року. Однак прогнози стають кращими.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися - до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Поліпшення очікувань зафіксовано вперше з грудня 2023 року.

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