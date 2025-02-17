Курс долара падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5554 гривень за 1 долар (-0,0745 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5168 гривень за 1 євро (-0,0739 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар.

Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень.